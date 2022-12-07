Из Адыгеи в зону спецоперации отправились мобилизованные и добровольцы

В Майкопе прошел торжественный митинг в честь отправки добровольцев и мобилизованных солдат из Адыгеи в зону СВО, сообщает правительство региона.

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В торжественной части мероприятия приняли участие глава республики Мурат Кумпилов, герой РФ, зам. председателя Госсовета-Хасэ РА Эдуард Цеев, инспектор Объединенного стратегического командования ЮВО Александр Дорофеев.

В ходе митинга состоялась передача флага Адыгеи командованию военной части 13714, а также награждение военнослужащих отличившихся при несении службы в зоне СВО.

«Спасибо за верность Отчизне, за патриотизм, за готовность честно исполнить свой воинский и гражданский долг. Мы гордимся вами», — написал глава республики Мурат Кумпилов, комментируя событие в своем Telegram-канале.

Анастасия Назарова