Из Адыгеи в зону спецоперации отправились мобилизованные и добровольцы

В Майкопе прошел торжественный митинг в честь отправки добровольцев и мобилизованных солдат из Адыгеи в зону СВО, сообщает правительство региона.
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В торжественной части мероприятия приняли участие глава республики Мурат Кумпилов, герой РФ, зам. председателя Госсовета-Хасэ РА Эдуард Цеев, инспектор Объединенного стратегического командования ЮВО Александр Дорофеев.
В ходе митинга состоялась передача флага Адыгеи командованию военной части 13714, а также награждение военнослужащих отличившихся при несении службы в зоне СВО.
«Спасибо за верность Отчизне, за патриотизм, за готовность честно исполнить свой воинский и гражданский долг. Мы гордимся вами», — написал глава республики Мурат Кумпилов, комментируя событие в своем Telegram-канале.