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Коммерсантъ FM
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Желтые начинают и выигрывают

Коллекция Alrosa Diamonds Fancy

По данным Фонда исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation), к третьему кварталу 2022 года цены на цветные бриллианты продолжили расти, и самый заметный рост продемонстрировали желтые.

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Фото из рекламной кампании коллекции Fancy от Alrosa Diamonds

Фото из рекламной кампании коллекции Fancy от Alrosa Diamonds

Фото: Alrosa Diamonds

Кольцо Fancy, белое и желтое золото, центральные желтый (1,35 карата, огранка «подушка») и бесцветный (0,53 карата, огранка «груша») бриллианты, бриллиантовое паве

Кольцо Fancy, белое и желтое золото, центральные желтый (1,35 карата, огранка «подушка») и бесцветный (0,53 карата, огранка «груша») бриллианты, бриллиантовое паве

Фото: Alrosa Diamonds

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Фото из рекламной кампании коллекции Fancy от Alrosa Diamonds

Фото: Alrosa Diamonds

Кольцо Fancy, белое и желтое золото, центральные желтый (1,35 карата, огранка «подушка») и бесцветный (0,53 карата, огранка «груша») бриллианты, бриллиантовое паве

Фото: Alrosa Diamonds

Цены на них выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как цены на розовые бриллианты выросли всего на 0,9%, а на голубые — на 0,6%. И несмотря на то, что наилучшие показатели продемонстрировали фантазийно-яркие экземпляры всех цветовых категорий, то есть те, у которых в сертификате в графе «цвет» есть слово «vivid», за последние 12 месяцев цены на желтые бриллианты всех размеров и степени насыщенности выросли на солидные 3,4%.

Это говорит о том, что покупка желтого бриллианта может стать выгодным вложением средств. К тому же у драгоценных камней, в отличие от многих других инвестиций, есть прекрасная особенность — они могут быть нашими спутниками в обычной жизни. Красоте нужны восхищенные взгляды, и чтобы бриллианты не скучали в сейфе, их можно сразу приобрести в составе кольца, серег, подвески или даже браслета.

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Кольцо Fancy, белое и желтое золото, желтый и бесцветные бриллианты

Кольцо Fancy, белое и желтое золото, желтый и бесцветные бриллианты

Фото: Alrosa Diamonds

Серьги Fancy, белое и желтое золото, желтые (общий вес 2,55 карата) и бесцветные бриллианты

Серьги Fancy, белое и желтое золото, желтые (общий вес 2,55 карата) и бесцветные бриллианты

Фото: Alrosa Diamonds

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Кольцо Fancy, белое и желтое золото, желтый и бесцветные бриллианты

Фото: Alrosa Diamonds

Серьги Fancy, белое и желтое золото, желтые (общий вес 2,55 карата) и бесцветные бриллианты

Фото: Alrosa Diamonds

Alrosa Diamonds, собственный бренд украшений крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА, как раз представила новую коллекцию с желтыми бриллиантами Fancy.

Чтобы быть уверенным не только в красоте, но и инвестиционном будущем бриллианта, важно иметь на руках его сертификат и гарантию «прозрачности» его происхождения. Alrosa Diamonds — единственный российский ювелирный бренд, который создает украшения с бриллиантами из алмазного сырья, добытого на собственных месторождениях. Поэтому весь путь бриллианта от шахты до витрины бутика контролирует сама компания — и именно это становится гарантией абсолютной «прозрачности».

Каждый четвертый алмаз в мире добывается на месторождениях АЛРОСА и превращается в бриллианты на собственном гранильном комплексе компании — эти бриллианты отлично знают и высоко ценят на международном рынке. Цветные бриллианты — явление куда более редкое, по статистике, только один из 10 тыс. природных алмазов имеет цвет. Но благодаря собственному производству у Alrosa Diamonds есть украшения с великолепными бриллиантами любого вида, размера и цвета, в том числе желтыми.

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Кольцо Fancy, желтое золото, желтый бриллиант (общий вес 3,2 карата)

Кольцо Fancy, желтое золото, желтый бриллиант (общий вес 3,2 карата)

Фото: Alrosa Diamonds

Браслет Fancy, желтое золото, желтые бриллианты (общий вес 7,7 карата)

Браслет Fancy, желтое золото, желтые бриллианты (общий вес 7,7 карата)

Фото: Alrosa Diamonds

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Кольцо Fancy, желтое золото, желтый бриллиант (общий вес 3,2 карата)

Фото: Alrosa Diamonds

Браслет Fancy, желтое золото, желтые бриллианты (общий вес 7,7 карата)

Фото: Alrosa Diamonds

Коллекция украшений Alrosa Diamonds с желтыми бриллиантами получила название Fancy. Каждое изделие выпущено в единственном экземпляре, но по желанию заказчика его можно повторить при условии наличия центрального бриллианта тех же характеристик. Именно центральный бриллиант — главный герой Fancy, вокруг него построена композиция каждого кольца, подвески или серег.

Дизайн украшений классический, лаконичный, основное внимание ювелиры уделили работе с формой огранки. Желтые «радиант», «овал», «груша», «подушка», «сердце» в большинстве моделей окружены паве из бесцветных бриллиантов. Есть в коллекции и суперактуальные разомкнутые кольца toi et moi с одним желтым и одним или двумя бесцветными бриллиантами, и классические солитеры, и стильное кольцо с овальным бриллиантом весом 3,2 карата на тонком ободке из желтого золота. К ним добавляются подвески и серьги с желтыми бриллиантами различной огранки и «теннисный» браслет с 37 круглыми желтыми бриллиантами общим весом 7,7 карата. Стоимость украшений варьируется от 468 тыс. до 6,1 млн руб.

Екатерина Зиборова

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