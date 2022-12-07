Обещанного два года ждут

Российские власти временно передумали выдавать гранты иностранным студентам. Минобрнауки предложило перенести запуск программы на 2025 год. Изначально предполагалось, что она заработает в 2023-м, однако в федеральном бюджете на ближайшие пару лет денег на нее не нашлось. Грантовая система позволила бы зарубежным студентам в России получать ежемесячно до 27 тыс. руб., а также предполагала, что им будут доступны льготы при оформлении полиса ДМС и компенсация за проживание в общежитии.

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До последнего времени в России иностранцы обучались либо на полностью платной основе, либо по квотам в рамках межправительственных соглашений с другими государствами, и по второй схеме обучать студентов вузам выгоднее, говорит профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Вузу выгодно, если есть студенты-платники, но только самые топовые университеты могут держать стоимость платного обучения выше, чем то, что они получают по нормативу из бюджета.

Учебные заведения поднять цену не могут — они находятся на границе платежеспособного спроса. В этом смысле вузам выгодно иметь бюджетное финансирование по квотам, это точно так же включается в госзадание. Это большая защищенность, стабильность такого финансирования. Межправительственные соглашения — это межправительственные взаимозачеты, а вуз получает уже непосредственно от наших министерств или ведомств, которые являются его учредителями».

Предполагалось, что программа грантов для иностранных студентов охватит 8,5 тыс. человек. При этом Минобрнауки собиралось увеличить квоты для таких учащихся до 30 тыс. мест. По его данным, интерес к высшему образованию в России растет. Если в 2020-м в отечественных вузах учились 315 тыс. граждан других государств, то в этом году их оказалось более 350 тыс. В основном студенты приезжали из Украины, Китая, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

С учетом геополитической ситуации серьезных трудностей с обучением иностранцев нет, но меняется их география, говорит ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов: «В связи с известными событиями в определенной степени происходит переориентация рынка образовательных услуг, в котором участвует Россия. Например, если брать наш университет, африканские, латиноамериканские и азиатские страны сохраняют большой интерес.

Мы можем приглашать студентов по обмену в равном количестве, как делаем с КНР, а можем по договоренности преподавать для них онлайн-курс. Конечно, нам хотелось бы усилить и умножить традиционные контакты с европейскими вузами, но пока это выходит не в полной мере. Сегодня мы не видим такого активного обмена студентами, как раньше, но это и понятно — есть транспортные ограничения. А вот по смыслу работа продолжается».

Трудности для иностранных студентов сейчас в основном связаны с оставшимися в мире коронавирусными ограничениями. Некоторые попросту не могут покинуть свою страну и прилететь на учебу в Россию, говорит первый проректор по учебной работе МГТУ имени Баумана Борис Падалкин:

«В этом году иностранцев поступило больше, чем в прошлом. Мы не видим статистически каких-то проблем в связи с событиями последнего года.

Трудности в основном связаны с ограничением передвижения из-за коронавируса. Мы ждем студентов, а потом они пишут, что не могут выехать из своей страны. Для них организована дистанционная учеба. Вот одна проблема, которая есть. Те, кто учился, учатся, кто хочет поступить, поступает. Иностранцев у нас больше 1,5 тыс.»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в начале ноября заявил, что Россия входит в топ-10 стран мира по количеству иностранных студентов. Как сообщали тогда же в Минобрнауки, наиболее популярными направлениями у граждан из-за рубежа стали «Инженерия и технология», «Клиническая медицина и общественное здравоохранение», «Компьютерные науки и науки о данных», а также «Биология и биотехнологии».

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Владимир Расулов