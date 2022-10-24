От призыва до аудитории

Абитуриенты, отслужившие срочную службу в армии, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж — такой законопроект в понедельник внесли депутаты и сенаторы от «Единой России». По их мнению, инициатива повысит престиж воинской службы, усилит патриотическое воспитание и сформирует у молодых людей «готовность к защите Родины». Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты сомневаются в том, что в предложенном варианте льгота повысит количество желающих отслужить в армии. Они отмечают, что несколько дополнительных баллов не помогут поступить в вуз — и тем более успешно окончить его. Реальную пользу принесло бы создание при вузах подготовительных отделений для бывших срочников, уверены собеседники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В понедельник, 24 октября, группа депутатов и сенаторов от ЕР внесла в Госдуму проект поправок к закону «Об образовании». Они предлагают добавить прохождение срочной службы по призыву в список индивидуальных достижений. Напомним, сейчас при поступлении в вузы и колледжи абитуриенты могут получить дополнительные очки за свои индивидуальные достижения — максимум 10. Они суммируются с баллами, полученными на экзаменах, что может сильно увеличить шансы на поступление. Сейчас в перечне упомянуты, в частности, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности и школьных олимпиадах, призовые места в спортивных соревнованиях, а также наличие школьного аттестата с отличием. Конкретный порядок учета индивидуальных достижений вузы и колледжи устанавливают самостоятельно в своих правилах приема.

В пояснительной записке говорится, что эта мера «будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы». Также авторы законопроекта считают, что инициатива будет стимулировать молодых людей, отслуживших в армии, получать образование.

Отметим, что отслужившие по призыву молодые люди и сейчас имеют некоторые льготы. Так, бывший срочник получает преимущество в зачислении по сравнению с обычным абитуриентом, набравшим такое же количество баллов.

А если в ходе срочной службы молодой человек получил ранение, повлекшее инвалидность, то он имеет право поступать по особой квоте.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина поддерживает инициативу — но отмечает, что несколько дополнительных баллов не сильно повлияют на ситуацию: «Если молодой человек пошел в армию, потому что получил на экзамене 30 баллов ЕГЭ, а не 70, то откуда он после армии возьмет больше баллов для поступления?» По ее мнению, для реальной поддержки нужно «не просто заниматься накидыванием баллов», а выстроить систему дополнительной подготовки за счет бюджетных средств. Тогда бывшие срочники смогут подготовиться и сдать необходимые экзамены, а также более осознанно подойти к выбору будущей профессии. Госпожа Абанкина напомнила, что подобная система работала в СССР — и после двухгодичной срочной службы молодые люди поступали на подготовительное отделение при вузе: «Выпускные экзамены на этом отделении засчитывались за вступительные, а под таких ребят заранее резервировали места в вузах».

Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака считает, что депутатская инициатива не будет пользоваться большим спросом. По его мнению, депутаты пытаются решить насущную проблему нехватки военнослужащих долгосрочными методами и «символическим жестом»: «Если вы хотите стимулировать людей чем-то хорошо заниматься, то поможет, в частности, более высокая заработная плата. Но депутатам этого никто не разрешит, поэтому они пытаются решить проблему мерами, которые не потребуют дополнительных средств. А сейчас желающих пойти даже на срочную службу меньше, потому что увеличиваются риски их участия в военных действиях».

Анна Васильева