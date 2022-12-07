НБКИ: объем выданных потребкредитов в Нижегородской области сократился на 40,4%

Жители Нижегородской области получили 37,4 млрд руб. потребительских кредитов в январе-октябре 2022 года. Это на 40,4% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года, подчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В России в целом жители получили 2,19 трлн руб. потребкредитов, объем снизился на 40,7% к уровню прошлого года и на 13,9% — к уровню пандемийного 2020 года.

Заметнее всего объем выдачи потребкредитов за год снизился в Ставропольском крае (-45,1%, до 28,3 млрд руб.), Иркутской (-44,7%, до 38,7 млрд руб.) областях и Пермском крае (-44,3%, до 33,1 млрд руб.).

Елена Ковалева