Глава Удмуртии опроверг слухи о возобновлении частичной мобилизации в декабре

Никаких приказов по факту возобновления частичной мобилизации в Удмуртии нет, заявил глава региона Александр Бречалов в рамках прямой линии. По его словам, в декабре «с большой вероятностью это невозможно».

«Верховный главнокомандующий никаких указаний на этот счет не давал. Мы даже не обсуждаем это. Я каждый день на связи с командиром института тыла в Вольске в Сарапульской области, где наши ребята сейчас проходят слаживание. Они должны были передислоцироваться 26-28 ноября, уже декабрь и пока даты нет. Это подразделение еще не участвует в СВО, поэтому я сейчас не вижу смысла. Еще раз говорю, приказов никаких нет. Наши пока сидят в Вольске и готовятся»,— заявил глава региона.