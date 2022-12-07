Вызванный украинской атакой пожар у курского аэродрома ликвидирован

Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки Вооруженных сил Украины 6 декабря, ликвидировано. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram.org / #@gubernator_46 Фото: telegram.org / #@gubernator_46

По его словам, с огнем более суток боролись 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пожару была присвоена третья категория сложности.

Роман Старовойт подчеркнул, что пострадавших нет. «Искренне благодарен каждому за героическое усилие: благодаря всем этим людям удалось избежать распространения огня, а, значит, и более серьезных последствий», — написал он.

Утром 6 декабря впервые с начала специальной военной операции украинским силовикам удалось поразить цель под Курском в районе местного аэродрома. В результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. Были отменены занятия в школах двух ближайших поселков.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Беспилотник вышел на Курск».

Александр Прытков

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