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Беспилотник вышел на Курск

Атака БПЛА на курский аэродром впервые достигла цели

6 декабря, согласно официальным сообщениям российских властей, впервые с начала специальной военной операции украинским силовикам удалось поразить цель под Курском — в районе местного аэродрома. В результате атаки беспилотника утром загорелся нефтенакопитель. Были отменены занятия в школах двух ближайших поселков. Борьба с огнем на объекте продолжалась весь день и к вечеру еще не завершилась.

Фото: telegram.org / #@gubernator_46

Фото: telegram.org / #@gubernator_46

Об атаке беспилотника в окрестностях Курска в 7:21 в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт. Местные жители в комментариях утверждали (столб черного дыма хорошо виден из города), что пожар начался примерно часом раньше.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте»,— написал господин Старовойт. Позднее он сообщил, что в связи с инцидентом отменены занятия в соседних поселках — в школе в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова. По данным „Ъ“, ближайшие жилые дома находятся в нескольких сотнях метров от резервуаров.

Как тушили пожар на нефтебазе в Белгороде

«Хочу поблагодарить наших пожарных, а также военнослужащих, защищающих наше небо»,— заявил господин Старовойт, никак не пояснив эту фразу. Также он отметил, что на заседании региональной антитеррористической комиссии 6 декабря принято решение продлить желтый уровень террористической опасности в Курской области еще на 15 суток. К десяти утра на место пожара были отправлены три пожарных поезда: каждый имеет по две цистерны со 120 т воды и более 5 т пенообразователя, рассказали в областном правительстве: «Московская железная дорога оказывает помощь в тушении».

Ранее украинские силовики как минимум четырежды пытались наносить удары беспилотниками по окрестностям Курска. Облцентр находится в 150 км от границы с Сумской областью Украины. Над Курском и в его окрестностях БПЛА сбивали 27 апреля, 28 июня (недалеко от места нынешнего пожара), 3 июля (тогда сразу два советских дальних БПЛА «Стриж» были уничтожены на подлете к городу). Целей беспилотники не достигали. Кроме того, 25 апреля два украинских аппарата были сбиты возле Рыльска. 19 июня под атаку БПЛА попал хутор Кучеров Беловского района, в июле — жилой дом в деревне Поповка, 29 октября — электроподстанция на окраине Суджи. 8 и 11 мая в Курской области также были сбиты украинские БПЛА (в первом случае речь шла о двух советских беспилотниках средней дальности «Рейс»), но где именно, не уточнялось.

Нефтебазы в Черноземье ранее попадали под украинские обстрелы трижды. 1 апреля украинские вертолеты нанесли удар по объекту «Роснефти» в Белгороде. 15 октября снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района. 16 ноября беспилотник ударил по резервуару «Транснефти» на нефтебазе в пригороде Орла. На белгородских объектах происходили возгорания, но они ликвидировались в тот же день.

Как устраняли возгорание на нефтебазе в Белгородском районе

По состоянию на 21:00 вторника власти еще не сообщали о завершении тушения пожара на аэродроме. Однако удалось не допустить распространения огня за пределы загоревшегося нефтенакопителя — пожарные провели обваловку опасной зоны. По данным, которые привел на заседании оперштаба на месте происшествия губернатор, в ликвидации последствий атаки на вечер вторника участвовали порядка 200 спасателей, военных, специалистов «Экоспаса» и 50 единиц техники.

Олег Мухин, Сергей Калашников

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