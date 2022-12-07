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обновлено 15:06

Глава Удмуртии: специальная военная операция — неизбежная мера

Специальная военная операция — неизбежная и необходимая мера, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на прямой линии в ответ на вопрос об отношении к СВО. По его словам, республика выполняет возложенную задачу в части обеспечения современным вооружением.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Давайте определимся с терминологией. Войну, которая против нас, Украинцев, как и за всю историю против многих народов, ведут США. У меня в этом точная убежденность. В сентябре 2014 года я был на Донбассе, тогда там не было российских войск. Я видел, что там происходит. Поэтому война идет со стороны США, со стороны РФ — специальная военная операция»,— подчеркнул господин Бречалов.


Глава региона отметил, что переговоры по данной ситуации продолжались восемь лет, во время которых «США и НАТО нагнетали ситуацию на нашей границе». «Даже Минские соглашения — такая фикция, чтобы по всей видимости подготовить с точки зрения военной мощи Украину. Я помню выступление президента, когда он в ответ журналисту сказал: "Хорошо, не хотите вы с нами дружить, но не делайте из нас врагов"»,— рассказал глава Удмуртии.

«Там ведь происходило и происходит именно это — перезагрузка мозгов нашего братского народа с 2004 года, это уже факт. Начиная от детских сказок и закачивания инструкциями конкретными и предметными. Понятно, для чего это делается. Россия сильная и развивающаяся никому не нужна, мы должны стоять на коленях с протянутыми руками и быть только солевым придатком»,— заявил Александр Бречалов.

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