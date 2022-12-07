Песков: о причастности России к подготовке госпереворота в Германии речи нет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал внутренней проблемой Германии задержание граждан, заподозренных в подготовке госпереворота. В офисе немецкого генпрокурора говорили, что в числе задержанных была россиянка.

«Это скорее внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Поэтому здесь мы узнали (о ситуации.— "Ъ") тоже из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом»,— заявил господин Песков во время пресс-колла.

Сегодня, 7 декабря, правоохранительные органы ФРГ задержали 25 человек, заподозренных в подготовке госпереворота и нападения на Бундестаг с захватом депутатов в заложники. Задержанные могут быть последователями неонацистского движения рейхсбюргеров — сторонников концепции нелегитимности существования ФРГ. Задержанную гражданку РФ подозревают в посредничестве между лидерами движения и представителями России. Немецкие следователи при этом уточнили, что подозреваемые не смогли получить поддержку Москвы.

Лаура Кеффер