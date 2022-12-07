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Коммерсантъ FM
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В Германии задержаны рейхсбюргеры, заподозренные в подготовке штурма Бундестага и госпереворота

Правоохранительные органы Германии проводят обыски и задержания граждан, заподозренных в подготовке госпреворота и нападения на Бундестаг с захватом депутатов в заложники. Под стражей уже находятся 25 человек, сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ. По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть последователями неонацистского движения рейхсбюргеров — сторонников концепции нелегитимности существования ФРГ.

Аресты прошли в Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, Саксонии, Тюрингии, а также в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа). В других федеральных землях (Бранденбург, Северный Рейн--Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар) проходят обыски более чем в 130 объектах.

Как сообщили в офисе немецкого генпрокурора, задержанные подозреваются в членстве в террористической организации. Одна из них имеет гражданство России. Ее, как и еще двух задержанных, подозревают в посредничестве между лидерами движения и представителями России. Следователи отметили, что подозреваемые пытались получить поддержку Москвы, однако получили отказ.

Правоохранители считают, что речь идет об организации, которая намеревалась разрушить существующий государственный строй в Германии и заменить его монархической формой правления. Движение якобы делилось на политическое и военное крыло. Задачей последнего было вооруженное свержение власти в ФРГ.

Следствие отмечает, что члены группировки верят в теории заговора, схожие со взглядами американского движения QAnon. Они якобы убеждены, что в настоящее время Германией управляют члены так называемого тайного государства. Само движение рейхсбюргеров считает, что современная Германия — незаконное государство, созданное оккупационными войсками на месте Германской империи.

Дарья Эрозбек

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