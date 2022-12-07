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Mercedes-Benz рассекретил электроминивэн EQT

Компания Mercedes-Benz представила новую модель EQT, которая представляет собой электрический вариант минивэна T-Class.

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Mercedes-Benz EQT

Mercedes-Benz EQT

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQT

Mercedes-Benz EQT

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQT

Mercedes-Benz EQT

Фото: Mercedes-Benz

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Mercedes-Benz EQT

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQT

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQT

Фото: Mercedes-Benz

Новинка отличается от версий с двигателями внутреннего сгорания только новой решеткой радиатора. Электромобиль получил 122-сильный электромотор и батарею на 45 кВт•ч, которая позволяет проехать без подзарядки до 237 км.

Новый EQT дебютировал в версии со стандартной колесной базой, а по оснащению и доступным опциям новинка соответствует стандартному Mercedes-Benz T-Class. Выпуск Mercedes-Benz EQT начнется в конце 2022 года и тогда же модель выйдет на европейский рынок.

В 2023 году состоится премьера длиннобазного варианта модели, а также серийного кемпера Mercedes-Benz EQT Marco Polo на его основе. Напомним, базовый Mercedes-Benz T-Class был представлен весной 2022 года.

Максим Вершинин

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