Татарстан назван самым экологически чистым регионом РФ

Татарстан признали самым экологически чистым регионом страны. Об этом пишут «Извeстия» со ссылкой на исследование НРА и МГУ.

В ходе исследования регионы были разделены по уровню соответствия ESG-критериям (вопросы экологии, социальной политики и корпоративного управления). Татарстан в итоге стал первым по экологическому показателю. В тройку также вошли Тюменская область и Саха. Москва здесь оказалась четвертой.

В общем рейтинге соответствия ESG-критериям лидирует Москва. По словам авторов исследования, у города есть экономические ресурсы. Кроме того, столица работает в сфере устойчивого развития. Татарстан здесь занял второе место. В топ-5 регионов РФ также вошли Тюменская, Белгородская области и Санкт-Петербург.

"Ъ-Казань"