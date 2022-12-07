Нижегородская область может забрать у округов полномочия по изменению генпланов

Правительство Нижегородской области намерено забрать полномочия у местных органов власти по внесению изменений в генпланы. Соответствующий проект закона внесли на рассмотрение регионального парламента, стало известно на заседании профильного комитета 7 декабря.

Сейчас правительство утверждает изменения в генпланы агломераций. Предлагается наделить кабмин такими полномочиями и по муниципальным округам. Изменения должны вступить в силу с 1 января, согласно проекту закона.

Совет муниципальных образований согласовал перераспределение полномочий, но их позицию депутатам законодательного собрания не предоставили. «В моем понимании, это очень важный вопрос. Это ответственность органов местного самоуправления за архитектурный облик их малой родины. Закон должен вступить в силу с 1 января, а в официальных документах у нас нет позиции прокуратуры, минюста и муниципалитетов»,– сказал председатель комитета заксобрания по градостроительному развитию Василий Суханов. Он предложил перенести обсуждение вопроса на внеочередное заседание комитета 14 декабря.