МСУ отдает предпоследнее

Региональное правительство планирует взять на себя функции по подготовке и корректировке генпланов городов и поселений, оставленные органам МСУ после большого передела земельных полномочий в 2017 году. Инициативу губернатора Глеба Никитина власти объяснили волокитой на муниципальном уровне и низким качеством работы с документами в районных администрациях. Это порождает необходимость пересмотра многих градостроительных проектов. Предложение правительства одобрили главы городов и профильный комитет регионального парламента, попросив подготовить подробный отчет об эффективности работы с генпланами и подключения местных властей к градостроительной политике.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил передать с 2020 года на региональный уровень полномочия муниципалитетов по подготовке генпланов городов и сельских поселений. Эта градостроительная компетенция вместе с другими досталась органам МСУ в 2017 году в результате политической войны группы депутатов во главе с тогдашним вице-спикером заксобрания Олегом Сорокиным против предыдущего губернатора Валерия Шанцева, сохранившего за областной властью право утверждения генпланов. ­Аргумент о волоките муниципальных чиновников и затягивании процедур согласования проектов остался основным и в настоящее время. Как заявила директор областного градостроительного департамента Марина Ракова, подготовка документов по генпланам на уровне МСУ заметно пробуксовывает. «Две трети генпланов и правил землепользования и застройки нижегородской агломерации подлежат комплексной корректировке. ­Качество обоснования проектов существенно страдает, многие генеральные планы не сходятся со схемами территориального планирования», — сообщила она на заседании комитета регионального парламента по вопросам градостроительной деятельности. Проблема, по ее словам, осложняется несколько завышенными федеральными требованиями о согласовании оцифрованных документов, которые в Нижегородской области в основном представлены в растровом виде (бумажные схемы). Местные администрации не могут увязать вместе несколько муниципальных и частных проектов планировки и зонирования и сократить тем самым сроки утверждения. Наконец, отсутствие должного контроля подготовки генпланов порождает незаконный раздел земельных участков разного назначения и разбирательство с правоохранительными органами, отметила госпожа Ракова. По итогам подобной работы на уровне МСУ пересмотру подлежат многие заявленные проекты, в том числе в области жилищного строительства, ­подчеркнула она.

Поправки в областной закон «О перераспределении отдельных полномочий…» сохранят за МСУ лишь подготовку генпланов для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств и садоводческих товариществ. В нагрузку районы обяжут вносить всю документацию в региональную информационную систему градостроительной деятельности. Эти поправки главы МСУ поддержали единогласно, поскольку инициатива разгрузит местные бюджеты от затратной подготовки планировочной документации (эта работа обойдется бюджету Нижегородской области в 26 млн руб. ежегодно). ­Процедуры публичных слушаний о вносимых в генпланы изменениях останутся прежними и будут подотчетны муниципальным и областным властям. Сначала работы по корректировке генпланов затронут крупные города нижегородской агломерации, а со временем и с ростом доходов регионального бюджета планируется переработать документацию и в остальных муниципальных районах.

Выслушав Марину Ракову, члены комитета стали критиковать эффективность градостроительной политики в Нижегородской области. Депутат Надир Хафизов назвал решение градостроительных вопросов сомнительным на всех уровнях и потребовал публичной оценки эффективности работы. По его словам, претензии правительства к работе органов МСУ выглядят сомнительно, так как в задачи областных чиновников входит помощь и обучение муниципальных работников на местах. Депутат потребовал внедрить критерии оценки работы по формированию генпланов и отчитаться перед депутатами. «­Иначе это так и останется сказкой о неграмотных людях на местах. Три года мы слышим одно и то же! И каждый раз на сложные вопросы получаем ответ: "Мы в начале пути"», — возмутился депутат. Его коллега Владимир Сивый добавил, что перераспределение полномочий в 2017 году и потеря органами МСУ контроля над землей свела на нет диалог местных и областных властей. Несмотря на сокращение сроков оформления документов, понимания градостроительного развития муниципалитетов у их руководства нет, полагает господин Сивый. Поэтому полностью исключать участие МСУ в градостроительных вопросах нельзя, подчеркнул депутат Вадим Жук, добавив, что политика развития области должна быть централизованной, но многие муниципалитеты сегодня обижены на областную власть из-за своего неучастия. «Надо построить работу так, чтобы муниципалитеты не оставались в стороне», — призвал депутат Жук. Марина Ракова заверяла депутатов в том, что ни одно решение о корректировке генпланов не принимается без учета мнения МСУ и «принцип двух ключей» соблюдается в полной мере. В итоге комитет рекомендовал принять поправки, попросив через год отчитаться об эффективности работы с генпланами.

Роман Рыскаль