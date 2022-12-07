Госдума одобрила право мобилизованных вернуться на прежнее место работы

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправку, устанавливающую преимущественное право мобилизованных на занимаемую должность, если трудовой договор истечет во время военной службы. Кроме того, поправка гарантирует мобилизованному другую вакантную должность или работу в случае отсутствия вакансии на ранее занимаемую им должность. Закон распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября, когда в стране была объявлена частичная мобилизация.

В октябре президент Владимир Путин подписал ряд законов о правах мобилизованных. В частности, на время военной службы их трудовые договоры приостановят, а рабочие места обязаны сохранить. Их и членов их семей также освободили от уплаты пеней по ЖКХ и предоставили каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Тем временем граждане также просят освободить от призыва мужчин, воспитывающих детей-инвалидов, инвалидов с детства, и многодетных отцов.

Подробности — в материале «Ъ» «Родители просят за отцов и детей».

Лаура Кеффер