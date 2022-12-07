В Волгограде по факту гибели электромонтера возбудили уголовное дело

В Волгограде в отношении 59-летнего специалиста, ответственного за охрану труда, возбуждено уголовное дело из-за гибели на рабочем месте 58-летнего сотрудника. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в апреле этого года потерпевший был принят на должность электромонтера по ремонту обслуживанию электрооборудования. В его обязанности входили демонтаж и монтаж светильников, замена ламп, за исключением выполнения работ на высоте. В августе, находясь на своем рабочем месте по адресу ул. Калинина, 4 в Волгограде и выполнял работы по замене потолочных светильников, мужчина упал со стремянки, получил тяжкие телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, и скончался.

Подозреваемый не контролировал работы, не следил за соблюдением трудовой дисциплины, допустил его к работе без средств индивидуальной защиты и не провел с ним обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

Следственные действия продолжаются.

Марина Ковалева