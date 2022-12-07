Лавров: экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что дальнейшее расширение НАТО остается основным движущим мотивом стран Запада в отношениях с другими странами. Об этом глава МИДа заявил, выступая на международном форуме «Примаковские чтения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада в отношениях не только с РФ, постсоветскими странами и странами бывшего Варшавского договора, которые уже практически все поглощены Североатлантическим альянсом, но и в целом в отношениях с другими регионами мира»,— сказал господин Лавров.

«В средствах для достижения своих целей Запад не стесняется — когда ему это выгодно, когда нужно дестабилизировать те или иные рынки или, наоборот, положить руку на природные богатства какой-либо страны, без зазрения совести, зоной жизненных интересов объявляются земли в десятках тысяч миль от американских берегов»,— добавил министр.

По его мнению, основная причина разбалансировки международной системы — нежелание западного меньшинства принять многополярные реалии и отказаться от «гегемонистских устремлений». При этом господин Лавров отметил, что установление многополярности в международных отношениях — длительный, но неизбежный процесс.

Сейчас в НАТО входят 30 государств. Общая численность армий стран--участниц блока превышает 3,5 млн человек, а их совокупные расходы на оборону — $1 трлн, или почти 60% от мирового военного бюджета. Две трети трат и как минимум треть всех войск — это вклад США. В мае заявки на вступление в Североатлантический альянс подали Швеция и Финляндия. По словам министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, главным стимулом для членства в НАТО стали «ядерные угрозы России».

Подробнее об истории расширения НАТО — в материале «Ъ FM» «А оно нам НАТО?».

Эрдни Кагалтынов