Арзамасца осудили на 20 лет за похищение четырех детей и домогательства

В Арзамасе суд признал местного жителя виновным в похищении четырех детей и домогательствах до несовершеннолетних. Его приговорили к 20,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в нижегородском управлении СК.

В суде установлено, что неоднократно судимый житель домогался на улице до 11-летней девочки в феврале 2021 года. Через три дня подсудимый попытался похитить 14-летнюю девочку, угрожая ей ножом. В тот же день он похитил еще трех детей, двум из них удалось убежать. Третьего ребенка подсудимый удерживал в квартире, но девочка смогла позвонить отцу, который обратился в полицию. Преступника задержали вечером того же дня.

Уголовное дело расследовали по ч. 3 ст. 30 и п. «в, г, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Елена Ковалева