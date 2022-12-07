Реальная зарплата в Красноярске за девять месяцев 2022 года выросла на 2,6%

Средняя зарплата в Красноярском крае с января по сентябрь этого года составила 68,5 тыс. руб., сообщает Красноярскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17,9%, при этом реальная заработная плата увеличилась всего на 2,6%.

За 9 месяцев 2022 года в регионе на 16,6% выросли пенсии, сейчас средний размер пенсии составляет 19,7 тыс. руб. Реальный размер пенсий увеличился на 3,5%, отметили в Красноярскстате.

При этом среднедушевые доходы населения составляют 38,5 тыс. руб, что на 15,8% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. Однако, объем доходов, скорректированный на индекс потребительских цен (реальные денежных доходов) вырос на 0,5%.

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Даниил Тарабукин