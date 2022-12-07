В Краснодаре цена квартир в новостройках на 29% превысила стоимость предложений на вторичке

В Краснодаре стоимость квартир в новостройках на 29% превысила среднюю цену предложения на вторичном рынке. Сведения об этом содержатся в исследовании ресурса «Авито Недвижимость».

В октябре текущего года средняя стоимость жилой недвижимости в МКД Краснодара установилась на отметках 97,7 тыс. руб. за кв. м жилья на вторичном рынке и 125,6 тыс. руб. за кв. м — в новостройках. При этом стоимость студии на вторичном рынке на 41% ниже, чем цена на объекты той же категории и площади в новых домах.

«Средняя площадь квартир в Краснодаре, выставленных на продажу в октябре 2022 года, составила 44,5 кв. м. На вторичном рынке жилья бюджет покупки такого объекта был равен 4,3 млн руб., а на первичном — 5,6 млн руб., что на 1,3 млн руб. больше»,— говорится в исследовании.

Разница в стоимости однокомнатных квартир составляет 33%, двухкомнатных — 26%. Единственный тип объектов, цены на которые ниже предлагаемых вторичным рынком,— квартиры с четырьмя и более комнатами. Средняя стоимость таких помещений в новостройках составляет 10,2 млн руб., в то время как на вторичке объект аналогичной категории можно приобрести за 12,9 млн руб. Разница составляет 22%.

Анастасия Донскова

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