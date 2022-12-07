16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в ДНР

В Шахтерском районе Донецкой народной республики произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате столкновения погибли 16 человек, еще трое пострадали. В грузовике были военнослужащие.

«На автодороге Шахтерск—Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы»,— сообщили ТАСС в экстренных службах.

В числе погибших — водитель грузовика. Что стало причиной аварии, пока не установлено.

Лаура Кеффер