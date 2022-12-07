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Назальную вакцину от COVID-19 в Удмуртии получили больше 15,6 тысяч жителей

В Удмуртии по данным на 6 декабря хотя бы одну прививку от коронавируса поставили 710 684 жителя республики. Из этого числа 272 941 прошли ревакцинацию, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Среди вакцинированных жителей почти треть — граждане старшего возраста. Кроме того, прививку поставили 1,5 тыс. беременных женщин, а также 2,9 тыс. подростков с 12 до 18 лет.

Как сообщает главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина, на данный момент в медицинских организациях региона в наличии достаточное количество вакцины, в том числе назальной. На сегодняшний день первую аппликацию назальной вакциной сделали уже 15,6 тыс. жителей Удмуртии

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