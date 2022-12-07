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Land Rover Defender 110 получил версию от Arctic Trucks

Российское подразделение компании Arctic Trucks, которая специализируется на подготовке автомобилей к бездорожью, представило проект на базе британского внедорожника Land Rover Defender 110.

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Land Rover Defender AT35

Land Rover Defender AT35

Фото: Arctic Trucks

Land Rover Defender AT35

Land Rover Defender AT35

Фото: Arctic Trucks

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Land Rover Defender AT35

Фото: Arctic Trucks

Land Rover Defender AT35

Фото: Arctic Trucks

Автомобиль оснащается измененными бамперами, расширителями колесных арок, подножками, новыми амортизаторами и 20-дюймовыми колесами с внедорожными покрышками. В рамках доработок инженеры расширяют колею и усиливают кузов. За доплату внедорожник можно оснастить расширенным набором оборудования.

Технически Land Rover Defender 110 не меняется, сохраняя штатные агрегаты. Первый экземпляр модели построен на базе версии P400 с 400-сильным 3-литровым бензиновым мотором с 48-вольтовой гибридной системой, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

Напомним, ранее Arctic Trucks, которая раньше дорабатывала только внедорожники и пикапы Toyota, Mitsubishi и Isuzu, представила тюнинг китайского пикапа Great Wall Wingle 7, ставшего первой в истории не-японской моделью компании.

Максим Вершинин

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