Президент АП РБ Булат Юмадилов уходит добровольцем на СВО

Президент Адвокатской палаты Башкирии, депутат Курултая 61-летний Булат Юмадилов вступил в ряды добровольцев для участия в СВО, сообщила пресс-служба парламента республики.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, господин Юмадилов «еще летом заявил о своем намерении отправиться на передовую, однако объективные обстоятельства не позволили ему сделать это раньше».

Булат Юмадилов, являющийся старшим лейтенантом запаса, отметил, что, отправляясь на СВО, выполняет свой конституционный долг, который «обязывает меня защищать Родину, отстаивать интересы своей страны».

Олег Вахитов

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