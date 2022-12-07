ТРК «Семья» расторгнул договор аренды с ушедшими из РФ модными брендами

ТРК «Семья» расторгнул контракт с испанским фэшн-ритейлером Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и др.), магазины которого закрыты во всех ТЦ России с марта 2022 года. Inditex занимал в «Семье» около 4,4 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщили в ТРК, вместо точек испанской компании в торгово-развлекательном комплексе откроется 10 новых магазинов. На освободившуюся площадь уже пришли новые федеральные бренды, в основном это производители одежды и обуви. До конца декабря начнут работать магазины брендов ELIS, LALIS, 20LINE, остальные магазины откроются весной 2023 года.

В начале марта компания Inditex на фоне спецоперации на Украине объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России. В конце октября компания достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в РФ группе Daher из ОАЭ. В официальном заявлении Inditex сообщалось, что условия сделки включают передачу новому владельцу большинства договоров аренды российских торговых точек, в которых Daher сможет по согласованию с арендодателями разместить магазины своих брендов, не связанных с Inditex. При этом если в будущем испанский ритейлер сочтет, что новые обстоятельства позволят ему вернуть свои бренды на российский рынок, у Inditex и группы Daher есть возможность потенциального сотрудничества посредством соглашения о франшизе.