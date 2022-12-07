Во Владивостоке сгорел крупнейший паназиатский ресторан Zuma

Ресторан Zuma, расположенный в центре Владивостока, практически полностью уничтожен в результате пожара, случившегося в ночь на 7 декабря. По сообщению ГУ МЧС по Приморью, сигнал о возгорании в здании ресторана поступил в 00:57 7 декабря. Площадь пожара составила около 500 кв. м.

В 5:34 пожар был потушен. В ликвидации огня приняли участие 21 единица пожарной техники и 70 человек личного состава МЧС.

По информации прокуратуры Приморья, возгорание произошло в помещении кухни. «В результате здание уничтожено огнем, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно — пострадавших нет»,— сообщило надзорное ведомство.

Ресторан Zuma, крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке, занимает 25-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA. Обладает премией «Лучший региональный ресторан-2017 по версии GQ».

Алексей Чернышев, Владивосток