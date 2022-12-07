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Россияне этой осенью чаще всего покупали книги по саморазвитию и детские сказки

Книги по психологии, саморазвитию, а также детские сказки стали самой популярной литературой среди россиян этой осенью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные маркетплейсов Wildberries и Ozon.

Самым популярным изданием по психологии этой осенью на площадке Wildberries стала книга-медитация о любви и бережном отношении к себе «К себе нежно» Ольги Примаченко. Среди детских книг был популярным сборник сказок для самых маленьких Корнея Чуковского, среди прозы для взрослых — роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Самыми популярными книгами на Ozon стали «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Сэмюэля (книга по управлению финансами в виде собрания притч), а также «К себе нежно» Ольги Примаковой и «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской. Среди художественной литературы вырос спрос на драматургию (в семь раз) и поэзию (в шесть раз).

В 2021 году, по данным Wildberries, россияне чаще всего покупали книги для детей Шамиля Ахмадуллина и Людмилы Петрановской. Самыми популярными авторами были Михаил Лабковский, Эрих Фромм и Михаил Булгаков.

Подробнее о книжных предпочтениях россиян в прошлом году — в материале «Книги разложили по интересам».

Анастасия Ларина

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