Мэру Томска подняли квалификацию

Городская дума Томска во вторник внесла в устав города поправки об отмене прямых выборов мэра, как того требовал областной закон, принятый по инициативе «Единой России» (ЕР). Теперь главу города будут избирать муниципальные депутаты. Оппозиция выступала против отмены прямых выборов, однако поправки в итоге поддержала, поскольку сумела «продавить» нестандартный вариант: мэра будут избирать не простым большинством (50% плюс один голос), а квалифицированным (две трети). Это потребует консенсуса ЕР и оппозиции, ведь единороссы контролируют в гордуме только 11 кресел из 37.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На сессии 6 декабря глава комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев (ЕР) напомнил, что внесение изменений в устав города о конкурсном отборе кандидатов на пост мэра вместо прямых выборов необходимо, поскольку 27 октября законодательная дума Томской области внесла соответствующие поправки в областной закон о местном самоуправлении. Согласно же федеральному законодательству, уставы муниципальных образований не должны противоречить областным законам.

Депутаты от оппозиции, ранее выступавшие против отмены прямых выборов, бороться с неизбежным не стали. Но предложили свою редакцию поправок: принимать решение об избрании мэра квалифицированным большинством голосов. «Важно внести поправку, что принимается не большинством, а двумя третями»,— сказал на сессии член фракции «Яблоко» Василий Еремин.

В гордуме Томска 37 депутатов. У ЕР 11 мандатов, у КПРФ — восемь, у «Яблока» — четыре, у «Справедливой России» — три, у «Новых людей» и ЛДПР — по два, у Партии роста — один. Еще шесть депутатов не состоят во фракциях. Для простого большинства нужно 19 голосов, для квалифицированного — 25.

Предложение нашло поддержку у значительной части депутатов. По словам Инги Первушиной («Справедливая Россия — За правду»), благодаря этой поправке ЕР не сможет «единоличным мнением» определять, кто займет пост мэра. «Поскольку за нас уже все решили, мы не имеем возможности сейчас изменить закон Томской области и хоть как-то приблизить его к реалиям. Фактически эта поправка — квалифицированное большинство — приблизит нас к тому, чтобы сохранить вот эти устои выборности»,— заявил независимый депутат Игорь Лютаев. А Елена Ульянова (Партия роста) добавила, что только кандидат в мэры, получивший как минимум две трети голосов, не вызовет вопросов «ни у депутатов, ни у наших избирателей».

Единороссы возражали, что попытка собрать две трети голосов сделает проблематичными сами выборы градоначальника. «25 — ну, это мифический способ найти консенсус. В моем понимании это где-то тупик, потому что выбрать градоначальника 25 голосами у нас затянется надолго»,— дал прогноз депутат Максим Резников. А Алексей Балановский не согласился с тем, что две трети голосов придадут мэру больше легитимности: «Больше торгов просто будет на самом деле». Тем не менее по итогам тайного голосования 27 депутатов проголосовали за норму о квалифицированном большинстве, и лишь пятеро были против.

Коммунисты поддержали внесение изменений в устав, сообщил “Ъ” вице-спикер гордумы от КПРФ Андрей Петров. Ранее, объясняя позицию партии на октябрьской сессии облдумы, коммунист Наталья Барышникова заявила: «КПРФ всегда отстаивала прямые выборы. Но сегодня мы находимся совершенно в другой реальности, в другой обстановке». «Конечно, это несколько усложнит процесс (выборов мэра.— “Ъ”). Поэтому вероятно проведение голосования в два тура»,— прокомментировал “Ъ” решение сессии политолог Сергей Шпагин.

Теперь, как пояснил “Ъ” Илья Леонтьев, депутатам предстоит разработать положение о конкурсной комиссии. «Закон не устанавливает сроков, когда думе нужно это сделать, но мы все заинтересованы, чтобы это было как можно быстрее. Поэтому мой прогноз: либо на сессии 22 декабря, либо в январе положение о конкурсе по выборам мэра будет вынесено на обсуждение в думу, утверждено, после чего станет возможным объявление самого конкурса»,— рассказал он.

Опрошенные “Ъ” эксперты не смогли вспомнить другие столицы регионов, где мэра выбирали бы квалифицированным большинством. «Я думаю, что это своеобразный политический компромисс — при отмене прямых выборов подчеркнуть легитимность нового мэра через его поддержку абсолютным большинством депутатов. Учитывая сложный состав гордумы, это еще и способ закрепить консолидацию большинства вокруг мэра»,— считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Политолог Сергей Старовойтов полагает, что речь в данном случае идет о «технических деталях», которые не влияют на федеральный тренд. «Надо отметить, что Томск стал очередным городом, отказавшимся от прямых выборов мэра. Обратите внимание, что новый томский губернатор (Владимир Мазур.— “Ъ”) работал в администрации президента и как раз курировал местное самоуправление. Поэтому тенденции вертикализации он понимает очень хорошо»,— подчеркнул эксперт.

Напомним, что после задержания в 2020 году томского мэра Ивана Кляйна областным центром в статусе и. о. руководит Михаил Ратнер. Обвинительный приговор господину Кляйну — два года колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство — вступил в силу 29 июля 2022 года.

Валерий Лавский, Новосибирск