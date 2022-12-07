Знаменитые мюзиклы «Красавица и Чудовище» и «Призрак оперы» впервые покажут на «Роза Хутор»

Представления станут частью новогодней программы курорта. Эти и другие мероприятия пройдут в многофункциональном концертном зале «Роза Холл» в дни зимних каникул



«Новый год — праздник семейный, поэтому мы решили показать мюзиклы, которые понравятся всем поколениям. Современное оборудование концертного зала "Роза Холл" — лучшее в горах Сочи, поэтому можно обеспечить отличное звучание живого вокала и создать настоящую волшебную атмосферу»,— рассказывают в пресс-службе курорта.

Премьера мюзикла «Красавица и чудовище» состоится в «Роза Холл» 2 января. Знакомую многим с детства историю любви во всем великолепии представят ведущие актеры мюзик-холлов Москвы и Санкт-Петербурга. В ней отважная девушка по имени Белль, спасая своего отца, попадает в таинственный замок Чудовища, но искренняя любовь разрушит злые заклинания. Яркие объемные декорации, профессиональный живой вокал, хореография, 2d–3d графика, спецэффекты и многое другое подарят незабываемые впечатления. Продолжительность спектакля — 50 минут, рассчитан на аудиторию от пяти лет.

Зрителей чуть старше ждут 5 января на мюзикле «Призрак оперы» от звезд петербургской оперетты и театра Музкомедии. Этот спектакль о жизни, любви и смерти на музыку Мори Йестона во многом отличается от одноименного бродвейского варианта Уэббера. Он рассказывает о трогательной истории любви начинающей певицы Кристин и ее учителя музыки Эрика, который скрывает лицо под маской. В спектакле гармонично сплетаются тайны, комедия и драма. Представление рассчитано на возраст от 12 лет, его продолжительность — 2 часа 20 минут с антрактом.

Во время новогодних праздников гостей «Роза Хутор» ждет также концертная программа в «Роза Холл» с участием Сергея Лазарева (30 декабря), Хабиба (3 января), шоу «Однажды в России» (3 января), Григория Лепса (4 января).

Билеты на новогодние концерты уже поступили в продажу. Купить их можно на сайте площадки или в кассах зала за день до представления. Многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл» — это современная площадка, отвечающая мировым стандартам. Его общая площадь — более 10 000 квадратных метров. Площадка по праву является самым большим конгресс-центром и концертным залом в горном кластере. Два зала вместимостью до 3000 человек, арт-кафе, буфет, 7 VIP-лож и переговорные комнаты позволяют реализовать мероприятия любого масштаба.

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