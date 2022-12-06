Bayer подала иск к Березовскому фармзаводу из-за самых продаваемых в России таблеток при COVID

Немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ЗАО «Березовский фармацевтический завод» (завод Lekas) о запрете использования исключительных прав на изобретение. Предварительное заседание назначено на 13 сентября, следует из картотеки суда.

В пресс-службе российского представительства Bayer «Ъ-Урал» рассказали, что концерн обладает исключительным правом на использование соединения, известного под международным непатентованным наименованием «ривароксабан» (пероральный антикоагулянт, в частности используется для лечения тромбоза и легочной эмболии). В России оно защищено патентом на изобретение, действующим до 4 декабря 2024 года, отметили представители концерна.

«Предметом иска стали действия Lekas, нарушающие и создающие угрозу нарушения исключительного права на изобретение Bayer, а именно: регистрация лекарственного препарата "Ривароксабан Лекас" в госреестре лекарственных средств РФ, а также регистрация его цены и свидетельства ввода данного лекарственного препарата в гражданский оборот. Указанные действия были осуществлены Lekas вопреки предупреждениям со стороны Bayer о потенциальном нарушении ее исключительного права на изобретение»,— сообщили в пресс-службе. На вопрос, есть ли у Bayer финансовые претензии к заводу, в пресс-службе не ответили.

Согласно данным госреестра лекарственных препаратов, регистрационное удостоверение на «Ривароксабан Лекас» было выдано Березовскому фармзаводу 13 апреля 2021 года. Оно действует до 31 декабря 2025 года. В госреестре предельных отпускных цен указано, что цена на таблетки «Ривароксабан Лекас» была зарегистрирована в июне 2022 года. Предельная цена упаковки из 30 таблеток составляет 2126 руб., из 50 — 3544 руб. Разрешенный ввод в гражданский оборот — до пяти лет. С фрамзаводом связаться не удалось. На сайте завода среди выпускаемых препаратов «Ривароксабана Лекас» нет.

Помимо уральского завода таблетки с ривароксабаном летом этого года зарегистрировали НАО «Северная звезда» (Ленинградская область), АО «Медисорб» (Пермь) и АО «Алиум» (Московская область).

Препарат с соединением ривароксабан Bayer выпускает под маркой «Ксарелто». Он стал вторым по объемам закупок (почти 32,8 млрд руб.) лекарством от COVID в российском госсекторе за три неполных года пандемии, а также вторым по объемам продаж в аптеках (почти 39 млрд руб.), пишет РБК.

По данным Kartoteka.ru, основным бенефициаром ЗАО «Березовский фармацевтический завод» является Александр Востротин. Он же является совладельцем сети аптек «Живика». В портфеле завода, по данным официального сайта, 22 препарата (с вариантами лекарственных форм — 34 позиции). Выручка ЗАО по итогам 2021 года составила 1,3 млрд руб., что на 21% меньше годом ранее, чистая прибыль — 409 млн руб. (на 8% ниже 2020 года). Активы предприятия составляют 1,9 млрд руб.

Татьяна Дрогаева

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