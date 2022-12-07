Единороссам прописали «радикальную любовь»

На предстоящих в 2023 году выборах единороссам стоит уделить внимание работе с гражданами, которые ищут «новой нормальности», и учесть опыт турецкой оппозиции с ее концепцией «радикальной любви». Об этом, как стало известно “Ъ”, заявил замсекретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Сергей Перминов на семинаре для руководителей избирательных штабов партии. Выступившие перед партийцами эксперты добавили, что пока ЕР сохраняет уверенное лидерство, но предупредили, что никто пока не может сказать, какие новости придут со спецоперации и что будет с социально-экономической ситуацией в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для победы на следующих выборах единороссам предложено внимательно следить за новостями с передовой и профессионально реагировать на новые запросы избирателей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Для победы на следующих выборах единороссам предложено внимательно следить за новостями с передовой и профессионально реагировать на новые запросы избирателей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 5 по 7 декабря центральный аппарат ЕР проводит семинар для руководителей региональных избирательных штабов, технологов и представителей медиаблоков, рассказали “Ъ” два источника, участвовавших в мероприятии. В первую очередь обучение посвящено региональным выборам 2023 года. По словам собеседников “Ъ”, с основным докладом выступил Сергей Перминов, рассказавший об основных вызовах и задачах нового избирательного цикла. По его словам, ЕР ставит целью добиться победы своих кандидатов на выборах губернаторов в первом же туре и сформировать большинство во всех заксобраниях регионов.

Сейчас в обществе наблюдается консолидация вокруг президента и ЕР, происходит «патриотический ренессанс» и «одомашнивание элит», доминирует тренд на патернализм и «государственно-центричную модель поведения», передают источники слова господина Перминова. По его мнению, в условиях санкционного давления и конфронтации с Западом только государство может гарантировать реализацию общественного запроса, и люди это осознают. В связи с этим Сергей Перминов призвал коллег подумать над тем, как расширить круг своих избирателей за счет тех, кто не определился с отношением к происходящему, молодежи, «неравнодушных» и ветеранов специальной военной операции.

Всего господин Перминов выделил три основные целевые группы на выборах-2023: участники спецоперации и их семьи; люди, «затронутые агрессией Украины»; прочие россияне, сохраняющие ориентацию на «нормальность». Первым ЕР должна демонстрировать свое участие и активно привлекать их в свою деятельность как «героев нового времени». Вторая группа в основном состоит из беженцев, жителей приграничных регионов и новых территорий (хотя на семинаре однозначно не говорилось, пройдут ли там выборы в 2023 году). Им партия должна показать, что не оставит их одних и окажет помощь как посредством волонтерства, так и на уровне федеральных решений.

Наиболее широкая группа населения, по оценке Сергея Перминова,— это те, кто находится «в поисках новой нормальности». Для них главными приоритетами остаются личное благополучие и самореализация, но из-за «патерналистского тренда» реализация этого запроса сейчас больше связана с государством. По словам единоросса, ЕР должна убедить этих людей в том, что никакие социальные гарантии не будут демонтированы и в стране сохранится свобода дискуссии, перемещения и самореализации. Партию для этой группы нужно позиционировать как субъект, который снижает давление Запада.

Поговорил господин Перминов и о тактике противников ЕР, напомнив в связи с этим об успехе турецкой оппозиции на выборах мэра Стамбула в 2019 году и ее стратегии «радикальной любви». В ее основе лежит предположение, что ключевыми эмоциями для человека являются любовь и страх. Исходя из этого турецкие оппозиционеры отказались от дискуссий по проблемам «высокой политики» и акцентировали внимание на теме объединения общества и совместной борьбы с локальными проблемами и бедностью. Рядовым агитаторам рекомендовали не начинать разговор с людьми с партийных вопросов и призывали относиться к собеседникам с уважением. В результате новым мэром Стамбула был избран оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу. Этим примером замсекретаря генсовета ЕР, с одной стороны, продемонстрировал, что в, казалось бы, благоприятной для власти ситуации оппозиция может найти победную стратегию, а с другой — призвал однопартийцев использовать наработки турецких оппозиционных технологов, поясняют собеседники “Ъ”. В частности, единороссам было рекомендовано сделать особый акцент на офлайн-контактах и на решении локальных проблем населения.

Также перед участниками семинара выступил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, поделившийся с “Ъ” некоторыми тезисами своей речи. В частности, он обратил внимание единороссов на «высокую волатильность общественных настроений». «Нельзя проводить кампанию так же, как это делалось раньше, когда есть одна понятная стратегия и по ней и идет работа. Надо постоянно адаптировать ее, подстраиваться под перемены в запросах общества»,— пояснил господин Костин. По его словам, хотя основные темы предстоящих выборов понятны, невозможно предугадать их конкретное значение для работы с избирателями на разных этапах избирательной кампании. Никто не может сказать, какие новости будут приходить из зоны спецоперации, как именно проявится в каждом выборном регионе снижение социально-экономических показателей и каков будет удельный вес тех или иных источников информации в политическом медиапотреблении, перечисляет политтехнолог. «Кампания простой не будет: по прогнозам Министерства экономического развития и Центробанка, именно на 2023 год придется пик спада экономики»,— предупреждает Константин Костин.

Наконец, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский рассказал на семинаре об электоральных позициях ЕР, основываясь на недавних исследованиях его компании. Согласно этим данным, сейчас дела для партии власти складываются достаточно успешно, она по-прежнему доминирует по рейтингу над своими коллегами по парламенту. «Партия сохраняет лидирующую позицию и находится на растущем тренде, потому что воспринимается как политический инструмент президента Владимира Путина и как субъект, который может эффективно работать с защитой интересов мобилизованных,— объяснил эксперт.— Партия воспринимается как безусловно способная эффективно работать по повестке спецоперации, например, по направлению защиты интересов мобилизованных и их семей». В то же время господин Потуремский согласен с коллегой Костиным в том, что расслабляться единороссам не стоит: «Партия уже столкнулась в этом году с высокой плотностью событий в пространстве многовекторного влияния на общественное мнение. И это будет один из главных вызовов для партии на выборах следующего года».

Андрей Винокуров