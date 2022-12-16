Цвет праздничного стола

Искусство новогодней сервировки во Франции в конце декабря становится гораздо важнее искусства, запертого в стенах музеев и галерей. Мастерству поваров должна соответствовать особенная, прекрасная, праздничная посуда, способная объединить разные поколения семей, собравшиеся вокруг самого важного в году стола на встрече Рождества и Нового года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рождественский сервиз Noel от мануфактуры Bernardaud

Фото: Bernardaud Рождественский сервиз Noel от мануфактуры Bernardaud

Фото: Bernardaud

Среди главных мастеров праздничного семейного фарфора — старинная мануфактура Bernardaud. Более 150 лет назад семья Бернардо создала в городе Лиможе свое предприятие, которое теперь знаменито не только во Франции, но и далеко за ее пределами. По его новогодним сервизам можно отсчитывать возраст встречающихся за праздничным столом — вот Bernardaud позапрошлого века, вот геометричные модернистские сервизы 1960-х, вот «художественные» серии нашего века, когда семья Бернардо выпускала посуду по мотивам работ нынешних и старых мастеров, вроде чайного сервиза «Букет цветов Марка Шагала», который был сделан в 2019-м на радость русскому рынку.

Посмотреть, как в этом году делают рождественский сервиз Noel, мы отправились на мануфактуру Bernardaud в Орадур-сюр-Глан вблизи Лиможа. На улице снег, но в цехах по производству фарфора — тропики. Мы смотрим, как из белой массы рождаются формы; проходя два обжига, набирают прочность, глазурный блеск; затем оказываются в руках художников и обретают ту свободу и красоту, за которую во всем мире ценят Bernardaud.

Рецепт фарфора известен: 25% каолина, 45% кварца и 30% полевого шпата. Три вида сырья. Паста, порошок, эмульсия. Из пасты формуют тарелки и блюда, из-под пресса они еще мягкие и, как во сне, ломаются в руках. К тому же они гораздо больше тех, что выйдут в итоге из печи — после обжига они уменьшаются на 14%, и это надо учитывать с самого начала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рождественский сервиз Noel от мануфактуры Bernardaud

Фото: Bernardaud Рождественский сервиз Noel от мануфактуры Bernardaud

Фото: Bernardaud

После формовки фарфор сушат в течение суток, отдельно делают детали: крышки, носики, ручки. После сушки начинается главное — обжиг. Его проводят в два этапа. Из огня в 980 градусов фарфор выходит через сутки еще пористым. Теперь ему предстоит глазуровка. Одним движением мастер окунает посуду в белую ванну, покрывая ее эмульсией, которая превратится в глазурь. Там, где он держит будущий фарфор, останется след, вроде ахиллесовой пятки. На ощупь можно определить, где фарфор покрыт глазурью, где — просто отшлифован.

Второй обжиг называется «великим огнем», Grand Feu, и это 1400 градусов. Сейчас печи газовые, а когда-то в них горел древесный уголь, и зола в любой момент могла испортить целую партию посуды. Белая посуда, которую у нас называют «белье», отправляется на роспись. Самый сложный и трудоемкий вариант — это узор от руки, кистью по образцу. Рука должна быть набита, кисть — располагаться с нужным наклоном, линия — идти верно.

Роспись не только для красоты. Когда-то одной из целей украшения тарелки или блюда было исправление изъянов обжига. Чтобы их вовремя найти, «белье» проходит строгий визуальный и звуковой контроль. Сначала фарфор осматривают, чтобы выявить мельчайшие дефекты поверхности — неровности или поры. Затем специальная девушка с музыкальным слухом палочкой постукивает по посуде, проверяя, нет ли скрытых трещин или пустот. Теперь, когда качество на высоте, ручная роспись просто одна из опций, как, впрочем, и золочение. Из второго обжига золото выйдет матовым, его предстоит отшлифовать — бархоткой снаружи, мягким шнурком внутри. Другой вариант — нанесение рисунка с помощью переводных картинок. Деколь приходит из печатного цеха, расположенного здесь же, на фабрике Bernardaud. Тончайшая пленка с рисунком накладывается на белую поверхность, разглаживается, а потом отправляется в печь.

Темы нового сервиза — красота горящих на снегу красных ягод, золотой хоровод высохших листьев и разноцветные звезды над рождественскими елками, изображенными в центре тарелок и блюд. Почти монохромные предметы с тонким геометричным узором по краям оказываются рядом с ярко-красными или ярко-зелеными элементами тарелок, образуя стол пестрый, как наряженная елка. Noel — это десертный сервиз, в него входят чайники, чашки и блюдца, тарелки для сладостей, круглое блюдо для торта и прямоугольное — для шоколадного «рождественского полена». Дизайнеры Brenardaud стремились создать ощущение легкости, веселья, полного отсутствия пафоса. Рождество и Новый год — это все-таки преимущественно семейные праздники. Так считают мастера старой французской семейной мануфактуры.

Павел Смирнов