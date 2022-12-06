TSMC увеличит до $40 млрд инвестиции в свой американский завод по выпуску передовых чипов

Сегодня, 6 декабря, крупнейший в мире производитель чипов — тайваньская компания TSMC объявила о трехкратном увеличении инвестиций в свой американский завод в штате Аризона, который будет выпускать одни из самых передовых чипов. В начале ноября стало известно, что TSMC направляет $12 млрд на расширение производства своего уже существующего предприятия в Аризоне.

В сегодняшнем сообщении компания отмечает, что в настоящее время «завод в Аризоне готовится уже в 2024 году начать выпуск чипов по технологическому процессу N4, а с 2026 года завод начнет производство еще более передовых 3-нм чипов». Общий объем вложений TSMC в расширение производства составит $40 млрд, что является одной из крупнейших разовых прямых иностранных инвестиций в истории США. Компания добавила, что расширение производства даст 10 тыс. новых рабочих мест дополнительно к тем 10 тыс., которые уже сейчас задействованы в работе предприятия.

Заявление об увеличении инвестиций было сделано накануне сегодняшнего визита президента США Джозефа Байдена, главы Apple Тима Кука и сенатора от штата Аризона Марка Келли на это предприятие TSMC.

Евгений Хвостик