Глава набсовета Мосбиржи предложил применить к публичным компаниям принцип «объясняй или раскрывай»

Председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что публичные компании должны «внятно» объяснять Банку России или бирже, почему они отказываются от раскрытия информации о себе. Господин Швецов предложил применять для подобных случаев принцип «объясняй или раскрывай». С подобным предложением глава набсовета Мосбиржи выступил на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете федерации.

28 ноября правительство продлило до 1 июля 2023 года срок действия права участников фондового рынка частично или полностью не раскрывать корпоративную информацию. Принцип «соблюдай или объясняй» применяется в корпоративном управлении, ЦБ рекомендует компаниям использовать его при внедрении лучших практик в этой сфере.

«Либо биржа, либо Центральный банк как регулятор должен получать внятное объяснение публичных обществ, почему та или иная информация не раскрывается, и объяснения действительно должны быть внятные, иначе мы просто придем к июлю с очередным желанием публичных компаний продлить вот этот информационный голод»,— заявил Сергей Швецов (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что информация — это важная часть рынка капитала, и выразил сожаление, что мораторий продлен еще на полгода. В данном случае кем-то должен контролироваться принцип «соблюдай или объясняй», также заявил господин Швецов.

Правительство в марте в качестве меры «для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств» разрешило эмитентам не раскрывать информацию «частично или в полном объеме». В ЦБ пояснили, что таким правом «обладают любые эмитенты ценных бумаг, компании самостоятельно оценивают чувствительность информации в документах».

Мария Федотова