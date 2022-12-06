Эксперты рассказали, куда выгодно инвестировать в 2023 году

В условиях неопределенности инвесторы не выстраивают долгосрочных стратегий и занимают выжидательную позицию, отслеживая рыночные тенденции. Средства вкладываются только в активы с гарантированной доходностью и понятными рисками, сообщила директор по инвестициям Alias Group Юлия Сидская на конференции Forbes «Инвестиции 2023 — идеи и стратегии в меняющемся мире».



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«Наиболее перспективным направлением для вложения средств остается недвижимость, особенно на черноморском побережье Краснодарского края. Поэтому инвесторы по-прежнему отдают предпочтение строительному рынку. Вопрос только в инструментах инвестирования: покупка непосредственно квадратных метров, паев в ЗПИФ, облигаций, выпущенных застройщиком, или вхождение в капитал»,— отметила эксперт.

Кризисные явления в российской экономике можно преодолеть с помощью стимулирования потребительского спроса и формирования импортозамещения. Однако без финансовой помощи государства, необходимой для развития новых проектов, этого сделать не получится, считает Юлия Сидская.

В России уже сформировалась тенденция субсидирования и предоставления льгот бизнесу. Положительным примером служит рынок недвижимости — меры поддержки застройщиков и покупателей позволяют сохранять высокие темпы строительства в стране.

По прогнозу директора по инвестициям Alias Group, если в России не повторится эмоциональный потребительский ажиотаж, вызванный непростой макроэкономической ситуацией, инфляция в 2023 году может остаться на уровне 7–9%. Одним из существенных факторов, который повлиял на рост цен весной текущего года, стал «спрос впрок», когда население массово закупало товары с запасом на два и более месяцев.

Эксперт выразила уверенность, что потребительский спрос не снизится, однако, возможно, изменится структура расходов домохозяйств.

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