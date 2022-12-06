Эксперт посоветовал воспользоваться льготной ипотекой на покупку жилья до конца года

Министерство финансов РФ предлагает завершить программу льготной ипотеки с господдержкой под 7% на жилье в новостройках 31 декабря 2022 года. Если такое решение будет принято, то заемщикам уже сейчас стоит позаботиться о покупке недвижимости на выгодных условиях, сообщила коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.



Ипотека является драйвером рынка недвижимости, ежегодно ее доля в общем объеме сделок девелоперов растет. Это касается жилья как комфорт-класса, так и премиального сегмента. Решение об отмене льготной программы с господдержкой под 7% негативно скажется на состоянии строительной отрасли, а количество клиентов, планирующих приобрести квартиру, сократится, отметила эксперт.

«Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от того, какие стимулирующие меры для покупки жилья смогут разработать застройщики, банки и государство. В данный момент только доступная ипотека обеспечивает большому количеству людей возможность приобретения недвижимости на комфортных условиях. В целом представители девелопмента с сожалением оценивают известия о возможном прекращении одной из программ льготного кредитования, так как это может привести к снижению темпов возведения жилья»,— добавила Ольга Нарт.

Доля ипотеки в общем объеме продаж федерального девелопера «Неометрия» за 10 месяцев текущего года составила 75%.

В пресс-службе застройщика пояснили, что до конца 2022 года для покупки доступны квартиры в новостройках на выгодных условиях: в Краснодаре — ЖК «Отражение», микрорайон «Южане», ЖК «Улыбка», в Новороссийске — ЖК «Облака-2», в Сочи — ЖК «Флора», в Ростове-на-Дону — клубный дом «Вместе».

Помимо ипотеки с господдержкой под 7%, «Неометрия» также работает с рядом других льготных государственных программ: семейная ипотека, ипотека для ИТ-специалистов, военная ипотека, субсидированная ипотека. Кроме того, при оформлении кредита на покупку квартиры можно воспользоваться материнским капиталом.

Справка: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельного участка до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Застройщик: ООО “СЗ “ДАРСТРОЙ-ЗАПАД”, ООО СЗ “ЮФОМЕГАЛИТ”, ООО СЗ “СТРОИТЕЛЬ ЮГА”, ООО СЗ “БЕЛЫЕ РОСЫ”, ООО СЗ “РАФСТРОЙ”, ООО СЗ “Азбука жилья”. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк и другие.

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