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Инвестиции в основной капитал Нижегородской области выросли на 6,4%

По итогам девяти месяцев 2022 года инвестиции в основной капитал Нижегородской области составили 254,9 млрд руб. Это на 6,4% выше показателей аналогичного периода 2021 года, подсчитали в Нижегородстате.

Большая часть вложений (191,2 млрд руб.) пришлась на предприятия крупного и среднего бизнеса. В январе-сентябре компании инвестировали в строительство нежилых зданий (53,2% в общем объеме), транспорт и оборудование (41,6%).

В 2021 году инвестиции компаний в основной капитал региона составили 385 млрд руб.

Елена Ковалева

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