Фонд Говарда Баффетта предоставит Украине генераторы на сумму $30 млн

Американский филантроп Говард Баффетт, сын инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта, передаст Украине генераторы большой мощности на сумму $30 млн. Об этом на брифинге 6 декабря сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я благодарен фонду Говарда Баффетта, который предоставит Украине энергетическое оборудование — генераторы большой мощности на сумму $30 млн. Первая партия в восемь генераторов прибудет на Украину уже на следующей неделе»,— сказал господин Кулеба (цитата по ТАСС).

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Говардом Баффеттом 8 июня. На встрече они обсудили вопросы восстановления Украины. Господин Зеленский предложил американскому бизнесмену, в частности, помочь с восстановлением ирригационной системы Одессы.

7 ноября господин Зеленский снова встретился с Говардом Баффеттом и предложил бизнесмену принять участие в Фонде восстановления Украины. Также президент вручил бизнесмену орден Ярослава Мудрого V степени «за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире».

Говард Баффетт — американский филантроп, фотограф и фермер. Он основал фонд, который поддерживает проекты в сфере сельского хозяйства, здорового питания, водных ресурсов, охраны природных ресурсов и благотворительности. В 2007 году он получил звание посла против голода в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов