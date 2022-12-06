Власти Белгородской области сообщили о формировании отрядов теробороны

Несколько батальонов из тех граждан, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван, но имеет боевой опыт и «большое желание», формируются в Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что «буквально с первых дней начала специальной военной операции» к нему обращалось большое количество жителей региона, которые говорили о необходимости начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. «Такое решение мы приняли»,— подтвердил губернатор.

По его словам, батальоны формируются из тех, кто «по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».

Тренировки с отрядами во всех приграничных районах Белгородской области уже ведут «опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт».

Несколько дней назад бизнесмен и создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил об отсутствии действующих инструкторов компании «на территории Курской и Белгородской областей». Они там «никого не готовят», а с добровольцами-ополченцами «все занятия проходят на основной базе» ЧВК, предположительно в Краснодарском крае.

«Возможно, в Белгородской области есть кто-то из наших бывших сотрудников, но эти курсы к программе подготовки ЧВК не имеют никакого отношения»,— процитировал бизнесмена Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

Андрей Цветков, Воронеж