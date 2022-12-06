Губернатор инициировал проверку работы самарского отделения ДОСААФ

Руководителю самарского регионального отделения ДОСААФ Александру Чернышеву грозит отставка. Это связано с критикой Дмитрия Азарова, которой общественник подвергся во вторник на заседании областного правительства.

«Губернатор отправил на доработку предложение о выделении ДОСААФ дополнительных средств на работу с общественными организациями и инициировал проведение проверки деятельности отделения»,– говорится в сообщении властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В частности, на заседании правительства Дмитрий Азаров заявил о поступившем к нему рекордном числе жалоб на региональное отделение ДОСААФ. Жалобы касаются того, что руководство препятствует работе курсов начальной военной подготовки «Рокот». По словам губернатора, руководство реготделения ДОСААФ предоставляет общественникам помещения в неудобное для них время и пытается получить с них арендную плату.

«Цели и задачи общества, мне кажется, сегодня просто игнорируются руководителем регионального отделения (ДОСААФ.– "Ъ-Волга"). Где оно – содействие армии, авиации и флоту? Мне кажется, вы просто главное не понимаете: зачем вы там нужны. Соответственно деградирует само региональное отделение. То, что мы видим претензии со стороны общественных организаций, которые проводят работу по всей России, таких, как "Рокот", к региональному отделению, – это всего лишь лакмусовая бумажка вашего понимания, а точнее, непонимания задач, возложенных на Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, и на вас лично как руководителя»,– заявил Дмитрий Азаров на заседании в понедельник.

Глава региона добавил, что будет готов обратиться к руководителю ДОСААФ о снятии полномочий с Александра Чернышева. О скандале с деятельностью региональной организации в Самаре стало известно в октябре текущего года.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «ДОСААФ проверят на патриотизм».

Георгий Портнов