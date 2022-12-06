Состояние раненого в Новошахтинске полицейского оценивается как средней тяжести

Медики оценивают состояние полицейского, раненого в Новошахтинске неизвестным мужчиной, как средней тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Для помощи полицейскому из Новошахтинска, подвергшемуся нападению вооруженного неизвестного, из Ростовской областной больницы направили бригаду сосудистых хирургов, также отметил глава региона.

Ранее стало известно, что в Новошахтинске неизвестный вооруженный ранил полицейского. В городе ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Анатасия Назарова