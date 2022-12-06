В Новошахтинске разыскивается стрелявший в полицейских вооруженный мужчина

Полиция Новошахтинска разыскивает вооруженного мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

«Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД по Новошахтинску. Один полицейский получил огнестрельное ранение», — сообщили в управлении.

По информации Telegram-канала Baza, напавший был вооружен пулеметом и одет в камуфляжный костюм. Он столкнулся с полицейским патрулем, ранил одного из служащих ППС выстрелом в область таза и скрылся с места происшествия. Предполагается, что нападавший может быть дезертиром. В городе объявлен план «Сирена». Также закрываются детские сады. Выезд из города перекрыт.

Анастасия Назарова