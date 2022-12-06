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Новая Acura Integra получит спортивную версию Type S

Компания Acura подтвердила создание спортивной версии Type S модели Integra нового поколения.

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Acura Integra Type S

Acura Integra Type S

Фото: Acura

Acura Integra Type S

Acura Integra Type S

Фото: Acura

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Acura Integra Type S

Фото: Acura

Acura Integra Type S

Фото: Acura

Как сообщает японский автопроизводитель, флагманская модификация получит 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью свыше 300 л.с. Двигатель будет сочетаться только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а базовая комплектация станет включать в себя дифференциал повышенного трения.

Новая Integra Type S будет доступна в качестве автомобиля 2024 модельного года, а это значит, что премьера новинки состоится в течение 2023 года. Больше информации о флагманском исполнении лифтбека компания раскроет ближе к публичному показу машины.

Напомним, оригинальное купе Honda Integra выпускалось с 1985 по 2006 год. За время производства модель сменила четыре поколения, будучи как лифтбеком, так и седаном и купе. Весной 2022 года была представлена возрожденная Acura Integra в кузове лифтбек.

Максим Вершинин

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