В Новосибирской области арестован подросток, обвиняемый в убийстве водителя такси

Обвинение в убийстве и разбое предъявлено 17-летнему подростку в Новосибирской области, сообщает СУ СКР по региону.

Как считает следствие, 4 декабря подросток вызвал такси в одно из сел Барабинского района. Во время поездки обвиняемый несколько раз ударил ножом водителя в область шеи и головы. Потерпевший оказал сопротивление и смог доехать до населенного пункта. Там он скончался от полученных ранений.

По ходатайству следствия подросток заключен под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Анна Егорова