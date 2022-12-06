Дума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2023 год с дефицитом 2 млрд рублей

Большинством голосов на заседании думы Екатеринбурга был принят городской бюджет на 2023 год. 19 депутатов проголосовали «за», три депутата от КПРФ воздержались. Общий объем доходов запланирован в размере 64,2 млрд руб., расходная часть — 66,2 млрд руб. (дефицит составит 2 млрд руб.). Более 60% средств направят на поддержание социального сектора, в частности, 48% — на образование. Еще 26% средств пойдут на национальную экономику, остальное — на сферы ЖКХ, культуры, спорта.

С критикой проекта бюджета выступил депутат Роман Ступников: «Нам обещали мусорную реформу, что мы избавимся от свалок, все будет здорово, но в бюджете опять сплошные траты на устранение нелегальных свалок. Откуда они берутся? Зачем тогда надо было делать оператора? Про "Гортранс" тоже сколько было предложений. Что они сделали? Просто подняли тарифы».

Депутат Ступников добавил, что бюджет города не меняется и в нем по-прежнему «сохраняются тенденции, которые тянутся с 90-х годов» и в текущих реалиях они губительны. По его мнению, неверно делать ставку на приватизацию и частные компании. «Мы опять видим сокращение расходов на строительство школ, общеобразовательных учреждений. Продолжаются траты на никому не нужную Универсиаду. У кого-то есть из депутатов обращения, что жители требуют Универсиаду и требуют тратить на нее больше своих налогов? По-моему, такого нет. Зато по школам куча обращений, но все эти доходы у нас сокращаются и мы в 2023 году строим одну школу. Все это никак не дает возможности нам, коммунистам, поддержать этот бюджет. Будем воздерживаться»,— резюмировал он.

Депутат Михаил Вечкензин поддержал принятие бюджета. «Я бы попросил не заниматься подменой понятий, говоря, что мусорная реформа провальная. Что "Гортранс" поднял тарифы. Да "Гортранс" тарифы не поднимал, это делает РЭК»,— отметил он. Не согласился с выступлением господина Ступникова и Владимир Крицкий: «Соглашусь лишь, что ничего не меняется: 30 лет Екатеринбург как принимал бюджет, так и принимает, как развивался город динамично, так и развивается».

Напомним, сегодня депутаты заксобрания Свердловской области приняли закон о бюджете региона на 2023 год. Дефицит бюджета на будущий год составит 19,6 млрд руб. Прогноз доходов — 354 млрд руб., расходы превышают 374 млрд руб.

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