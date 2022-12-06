В Нижнем Новгороде отловлено и стерилизовано более 300 бездомных собак

С начала 2022 года в Нижнем Новгороде было отловлено 328 бродячих собак по муниципальному контракту с ООО «Зоозащита-НН». Животных помещают в приют, стерилизуют и затем отпускают. Несколько агрессивных к людям собак пожизненно содержатся в приюте, а некоторых псов исключительно по медицинским показаниям подвергают эвтаназии, рассказал в гордуме руководитель Комитета охраны окружающей среды Нижнего Новгорода Алексей Глазов.

«Заявки поступали на отлов около тысячи собак. Однако, прибыв на место, ловцы либо их не обнаруживали, либо собаки имели владельцев. Некоторые граждане, подкармливающие уличных собак, прячут их в подъездах или квартирах»,– пояснил господин Глазов.

По его словам, нижегородская практика «отлов-стерилизация-вакцинация» одна из самых передовых и гуманных в стране, и в комитете рассчитывали на постепенное снижение количества бездомных собак в городе. Однако, по словам Алексея Глазова, в начале зимы был отмечен всплеск численности беспризорных животных, вероятно, связанный с падением благосостояния жителей, которые стали выбрасывать питомцев. В связи с этим комитет вышел за рамки трехмиллионного бюджета по отлову собак, и на 2023 год будет запрашивать повышенный объем финансирования на эти цели, с учетом роста цен на вакцины, препараты для собак и корма.

Иван Сергеев