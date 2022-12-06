Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как в Шотландии появился свой завод по выпуску электрического внедорожника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Munro Vehicles Фото: Munro Vehicles

5 декабря в Глазго прошла презентация внедорожника марки Munro. Не пытайтесь напрягать память, это не имеет никакого отношения к амортизаторам с похожим названием, которые мы когда-то покупали. Манро — это название горной гряды в Шотландии, в честь которой и был патриотично назван этот проект. Правда, авторы на мероприятие пришли не в килтах, а в брюках и очках. Они вообще, как бы у нас сказали, выглядят как два ботаника. Даже не верится, что за каких-то три года (стартап появился в 2019-м) Рассел Петерсон и Росс Андерсон не только смогли построить рабочий прототип электрического внедорожника, но и подготовить производственную базу.

В городке Ист-Килбрайд к юго-востоку от Глазго построено предприятие, на котором 300 работников ежегодно будут собирать порядка 250 Munro Mark 1. И это, заметьте, без огромных госсубсидий и без мучительно долгих трудов проектных НИИ, у которых быстро получается только осваивать деньги.

Выглядит машина брутально, но фрагментами — как гаражная самоделка. Впрочем, достоинства ее в другом. Авторы проекта пытались создать внедорожник, который прослужил бы не один десяток лет, знай только батарейки меняй. Рама из 5-миллиметровой оцинкованной стали, алюминиевые кузовные панели, запас хода на одном заряде — порядка 300 км.

Но авторы проекта позиционируют свой транспорт не как машину для легкомысленных поездок, а как агрегат для серьезного труда. Они заявляют, что полностью заряженный Munro готов к 16 часам работы на бездорожье. Двигатель в зависимости от комплектации может развивать 300 или 380 л.с. Цена машины — около 50 тыс. фунтов стерлингов.

Росс и Рассел очень гордятся тем, что их предприятие — первый автозавод в Шотландии, появившийся с 1981 года, когда тут закрылся завод по выпуску машин марки Peugeot. И еще тем, что их проект — полностью оригинальная конструкция, хотя прикручивать колеса к чему-то китайскому было бы, безусловно, проще.