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Жителя Удмуртии подозревают в избиении до смерти своего знакомого из ревности

3 декабря возле одной из квартир в доме по улице Крылова в Сарапуле было обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, обвиняется его 30-летний знакомый (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, в день трагедии между мужчинами произошла ссора из-за ревности. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему побои, в результате чего он скончался.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, а также допрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза. Обвиняемый находится под стражей.

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