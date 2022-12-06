В центре Челябинска откроют новогоднюю ярмарку

В Челябинске на площади Революции 26 декабря откроют новогоднюю ярмарку. Там будет представлена выпечка, горячие напитки, конфеты, игрушки и товары народного творчества. Об этом говорится в распоряжении главы города Натальи Котовой.

На ярмарке будет размещено пять торговых мест, еще одно место будет задействовано для предоставления культурно-развлекательных услуг: катания на лошадях, пони и оленях. Площадка будет работать до 28 февраля.

Как ранее сообщал замглавы Челябинска Сергей Авдеев, на площади Революции с 26 декабря начнет работу новогодний ледовый городок. Там появятся пять горок с разной длиной скатов, три горки-ловушки, лабиринты «Риф» и «На морском дне», скульптурные композиции в форме животных и художественных персонажей.